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Dünya

Sri Lanka'da tıbbi malzeme yetersizliği can alıyor

İç savaşın kasıp kavurduğu Sri Lanka'nın kuzeyinde, tıbbi malzeme yetersizliği yüzünden bu yıl 500'ün üzerinde hasta öldü

17 Mart 2009 02:00

İç savaşın kasıp kavurduğu Sri Lanka'nın kuzeyindeki iki bölgede, tıbbi malzeme yetersizliği yüzünden ocaktan beri 500'ün üzerinde hastanın öldüğü bildirildi.

Bölgedeki sağlık yetkilileri, Sağlık Bakanlığına gönderdikleri yazıda, geçen yılın son çeyreğiyle bu yıl başından beri gerekli ilaç ve malzemenin sadece yüzde 5'inin gönderildiğini kaydetti.

Kilinoççi ile Mullaitivu bölgelerinde hastaneye kaldırılan 500'den fazla hastanın öldüğü, binlerce hastanın da hastaneye gidemeden ölmüş olabileceği belirtildi.

Yazıda, "Hastanedeki ölümlerin büyük bölümü, gerekli araç gereç ve ilaçlar bulunsaydı önlenebilirdi" denildi.

Birleşmiş Milletler, bu iki bölgede evlerinden ayrılan 150 bin ila 180 bin sivilin savaş bölgesinde mahsur kaldığını bildiriyor. Ocak sonundan beri bölgede 2800 sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Hükümet, 1983'ten beri ülkenin kuzey ve doğusunda bağımsızlık için mücadele eden Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanlarına karşı başlattığı büyük operasyonda Tamillerin belli başlı kalelerini ele geçirdi

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