Sri Lanka'da Tamillerin kaçış yolu kalmadı

Sri Lanka'da hükümet güçleri ile Tamil militanları arasındaki çatışmalarda sona yaklaşılırken, ordu birliklerinin sahil kesimlerini tamamen ele geçirerek, Tamillerin tek kaçış yolunu kapattığı bildirildi.



Ordu sözcüsü Udaya Nanayakkara, tüm sahil bölgesindeki kontrolün askeri güçlerin kontrolüne geçtiğini, denizle bağlantısı kalmayan Tamil militanlarının küçük bir bölgede sıkıştıklarını söyledi.



Ordu birliklerinin bölgedeki sahil kesiminde kontrolü ele geçirmesi, Tamil Kaplanları'nın bağımsız bir devlet kurmak amacıyla başlattığı ve 25 yıl süren çatışmalar süresince bir ilk oluşturuyor.



Kaçış yollarının tamamen kapandığını söyleyen ordu yetkilileri, Tamillerin yaklaşık 1 kilometrelik bir alana sıkıştırıldığını ve tamamen yok olmakla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

