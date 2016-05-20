Sri Lanka'da sel; 43 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka'nın orta kesimlerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 43 kişi hayatını kaybetti. Afet Yönetim Merkezi, ülke çapında hafta sonundan bu yana yaşamını yitiren 43 kişiden 18'inin başkent Colombo'ya 72 kilometre mesafedeki Kegalle bölgesinden olduğunu açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan Tümgeneral Sudantha Ranasinghe, faaliyetlerine şiddetli yağışlar nedeniyle sık sık ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ranasinghe, göçük altında kalan bölgelerde hayatta kalan insanların bulunması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Heyelanların devam ettiği ülkede binlerce insan sığınaklara yerleştirildi.

Sri Lanka hükümeti, yağışların sürmesi beklenen cuma günü okulların kapalı olacağını duyurdu.

Hindistan'ın güneyinde, Hint Okyanusu'nda yer alan ada devleti Sri Lanka, yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip. 1972 yılına kadar Seylan adını taşıyan ülke, dünyanın belli başlı çay üreticilerinden biri olarak tanınıyor.