T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sri Lanka'da sel; 43 kişi hayatını kaybetti

Arama kurtarma çalışmalarına şiddetli yağmurlar yüzünden sık sık ara veriliyor

20 Mayıs 2016 00:13

Sri Lanka'nın orta kesimlerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 43 kişi hayatını kaybetti. Afet Yönetim Merkezi, ülke çapında hafta sonundan bu yana yaşamını yitiren 43 kişiden 18'inin başkent Colombo'ya 72 kilometre mesafedeki Kegalle bölgesinden olduğunu açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan Tümgeneral Sudantha Ranasinghe, faaliyetlerine şiddetli yağışlar nedeniyle sık sık ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ranasinghe, göçük altında kalan bölgelerde hayatta kalan insanların bulunması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Heyelanların devam ettiği ülkede binlerce insan sığınaklara yerleştirildi.

Sri Lanka hükümeti, yağışların sürmesi beklenen cuma günü okulların kapalı olacağını duyurdu.

Hindistan'ın güneyinde, Hint Okyanusu'nda yer alan ada devleti Sri Lanka, yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip. 1972 yılına kadar Seylan adını taşıyan ülke, dünyanın belli başlı çay üreticilerinden biri olarak tanınıyor.

ETİKETLER

Sri Lankaafetselölüheyelan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24