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Dünya

Sri Lanka'da hastaneye saldırısında ölü sayısı 50

13 Mayıs 2009 18:04

Sri Lanka'da bugün bir hastaneye düzenlenen topçu saldırısında ölenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

Dr. Thurairaja Varatharajah, kuzeydeki çatışma bölgesinde bulunan hastaneye iki top mermisinin isabet ettiğini belirterek, saldırıda ölen sivillerin sayısının 50'yi bulduğunu söyledi.

Saldırının ordu ya da Tamillerce mi düzenlendiği hakkında bilgi edinilemedi. Sri Lanka ordusu çatışma bölgesinde topçu saldırısında bulunmadığını bildiriyor.

Sri Lanka'da dün de Tamil bölgesindeki hastaneye havan topu isabet etmiş, patlama sonucu 49 hasta ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

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