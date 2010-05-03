Sri Lanka'da gazeteci serbest bırakıldı

T24-



Peiris, Tamil kökenli Tissainayagam’ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla salıverildiğini belirtti.



Tissainayagam, geçen yıl kapsamlı bir askeri harekat sonucu bitirilen Tamil isyan hareketiyle ilgili yazdığı iki makaleden dolayı mahkumiyet almıştı.



ABD Başkanı Barack Obama da Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Tissainayagam’ın durumuna değinmişti.



Sri Lanka ordusu, 25 yıl süren iç savaşın ardından geçen yıl yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü savaşta Tamil Kaplanlarını yenilgiye uğratmıştı.