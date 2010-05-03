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Dünya

Sri Lanka'da gazeteci serbest bırakıldı

Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa, terörizm suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılan gazeteci Jeyaprakash Tissainayagam’ın serbest bırakılması talimatı ver

03 Mayıs 2010 03:00

T24-  Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Peiris, Devlet Başkanının, geçen yıl terörizme destek verdiği ve toplumsal uyumsuzluk yarattığı gerekçesiyle ceza alan Tissainayagam’ın yetkisini kullanarak serbest bırakılmasını istediğini söyledi.


Peiris, Tamil kökenli Tissainayagam’ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla salıverildiğini belirtti.


Tissainayagam, geçen yıl kapsamlı bir askeri harekat sonucu bitirilen Tamil isyan hareketiyle ilgili yazdığı iki makaleden dolayı mahkumiyet almıştı.


ABD Başkanı Barack Obama da Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Tissainayagam’ın durumuna değinmişti.


Sri Lanka ordusu, 25 yıl süren iç savaşın ardından geçen yıl yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü savaşta Tamil Kaplanlarını yenilgiye uğratmıştı.

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