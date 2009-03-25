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Dünya

Sri Lanka’da çatışmalarda 54 kişi öldü

Sri Lanka'da, düzenlenen top saldırısı nedeniyle 54 sivil öldü.

25 Mart 2009 02:00

Sri Lanka'da, askerlerle ayrılıkçı Tamil gerillaları arasındaki çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin mahsur kaldığı bölgede düzenlenen top saldırısı nedeniyle 54 sivilin öldüğü bildirildi.

Savaş bölgesinde kurulan hastanenin başında bulunan Dr. Thurairaja Varatharajah ile bir hükümet yetkilisi, yalnızca bugünkü topçu ateşinde 54 kişinin öldüğünü, 164 kişinin yaralanarak hastaneye getirildiğini ve yaralıların gelmeye devam ettiğini söyledi.

Ölen ve yaralananların, ülkenin kuzeydoğusundaki bölgede çatışmalardan kaçarken mahsur kalan on binlerce kişilik sivil gruptan olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, bu bölgede mahsur kalan sivillerin 150 bin civarında olduğunu belirtiyor.

Sri Lanka'da hükümet, 1983'ten beri ülkenin kuzey ve doğusunda bağımsızlık için mücadele eden Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanlarına karşı başlattığı büyük operasyonda Tamillerin belli başlı kalelerini ele geçirmiş durumda.

(AA)

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