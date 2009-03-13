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Dünya

Sri Lanka'da çatışma: 32 ölü

Sri Lanka'da askerler ile Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (LTTE) militanları arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 32 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

13 Mart 2009 02:00

Sri Lanka'da askerler ile Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (LTTE) militanları arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 32 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Sri Lanka ordu sözcüsü Udaya Nanayakkara, kuzeydeki Puthukudyiruppu'da çatışmaların halen devam ettiğini, dünkü çatışmalarda 32 militanın öldürüldüğünü, 15 de ceset bulunduğunu söyledi.

Ordu, bugün daha önce yaptığı bir açıklamada da, son iki günkü çatışmalarda en az 15 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan, Tamil gerillaları yanlısı bir internet sitesinde ordunun açtığı top ateşi sonucu en az 35 sivilin öldüğü önü sürüldü. Ordu ise, bu bilgiyi yalanladı.

Sri Lanka'da 25 yıldır süren iç savaşta operasyonlarını yoğunlaştıran ordunun Tamil gerillalarını dar bir bölgeye sıkıştırdığı, çatışma bölgesindeki on binlerce sivilin tarafların saldırıları yüzünden bölgede kapana kısıldığı belirtilmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, her iki tarafın bazı uygulamalarıyla insan haklarını ve uluslararası yasaları ihlal ettiğini açıklamıştı.

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