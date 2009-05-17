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Dünya

Sri Lanka'da 70 Tamil gerillası öldürüldü

17 Mayıs 2009 11:07

Sri Lanka ordusu, kuşatma altındaki bölgeden kaçmak isteyen 70 Tamil gerillasının öldürüldüğünü bildirdi.

Ordu sözcüsü Yarbay Udaya Nanayakkara, gerillaların bugün kendilerini kuşatan askerlerden kurtulma girişiminde bulunduklarını, ancak askerlerin bu girişimi engelleyerek çok sayıda gerillayı öldürdüğünü söyledi.

Sözcü, askerlerin hedef aldığı bu gerillalardan 70'inin cesedinin sayıldığını belirtti.

Sri Lanka'da ordu, ayrılıkçı Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (LTTE) örgütüne yönelik uzun süreden beri geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.

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