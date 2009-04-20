Sri Lanka'da 17 gerilla öldürüldü

Sri Lanka Savunma Bakanlığı, askeri güçlerle ayrılıkçı Tamil Kaplanları arasındaki çatışmada 17 Tamil gerillasının öldürüldüğünü bildirdi.



Bakanlık açıklamasında, son çatışmalarla ülkenin bir kesiminde sıkışmış durumdaki Tamiller'in kontrolündeki bölgedeki bir yolun "temizlenmesi" sırasında isyancı güçlerle çatışmaya girildiği, çatışmada ayrıca 22 Tamil'in yaralandığı kaydedildi.



Bölgedeki siviller cumartesi günü oluşturulan çıkış yolundan 2 bin 800'den fazla sivilin yararlandığı belirtilen açıklamada, siviller için yeni çıkış yolları oluşturma konusunda çalışmaların devam ettiği de ifade edildi.



BM'ye göre, Tamiller'in kontrolündeki son bölge olan ve çevresinde çatışmaların sürdüğü yaklaşık 20 kilometrelik alanda 100 bine yakın sivil de iki ateş arasında kalmış durumda.



İnsan hakları grupları Tamilleri "sivilleri kalkan olarak kullanmak", hükümeti de isyancı-sivil ayrımı yapmamak ve sivillerin güvenliğini ihmal etmekle suçlarken, her iki taraf da bu suçlamaları kabul etmiyor.



Ülkede bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan Tamiller ile hükümet güçleri arasında yaklaşık 25 yıldır süren çatışmalarda 70 binden fazla insan öldü.

