Sri Lanka parlamentosu feshedildi

T24 - Sri Lanka'da kısa süre önce tekrar Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Mahinda Rajapaksa'nın, parlamentoyu feshettiği ve yeniden seçim yapılması için yolu açtığı bildirildi.



Üst düzey bir Sri Lankalı yetkili, "Cumhurbaşkanı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere parlamentoyu feshetmiştir" dedi. Rajapaksa, geçen ay yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açık ara farkla galip gelmişti. Seçimlerin ne zmaan yapılacağına ise henüz karar verilmedi. Fakat seçim sonuçları, başlıca rakibi eski Sri Lanka Genelkurmay Başakanı Sarath Fonseka tarafından kabul edilmemişti. General Fonseka Sri Lanka güvenlik güçleri tarafından 8 Şubat Pazartesi günü gözaltına alınmıştı. Sri Lanka Savunma Bakanlığı Fonseka'nın siyasetçilerle görüşerek aslkeri kuralları ihlal ettiği için gözaltına alındığını açıkladı.



Bakanlık Sözcüsü, Fonseka'nın eylemlerinin vatana ihanet anlamına geldiğini savundu.



Muhalif siyasetçiler ise hükümeti, muhalefeti sindirmeye çalışmakla suçluyor.



Sri Lanka Hükümet yetkililerinin, emekli generalin divanı harpte yargılanmasını istedikleri belirtiliyor. Fonseka, geçen ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde şimdiki cumhurbaşkanı Rajapaksa'ya yenilmişti.



Sonuçlara itiraz eden Fonseka, yönetimi devirme hazırlığı içinde olmakla suçlanıyordu.



