T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sri Lanka parlamentosu feshedildi

Sri Lanka'da kısa süre önce tekrar Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Mahinda Rajapaksa'nın, parlamentoyu feshettiği bildirildi.

10 Şubat 2010 02:00

T24 - Sri Lanka'da kısa süre önce tekrar Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Mahinda Rajapaksa'nın, parlamentoyu feshettiği ve yeniden seçim yapılması için yolu açtığı bildirildi.

Üst düzey bir Sri Lankalı yetkili, "Cumhurbaşkanı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere parlamentoyu feshetmiştir" dedi. Rajapaksa, geçen ay yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açık ara farkla galip gelmişti. Seçimlerin ne zmaan yapılacağına ise henüz karar verilmedi. Fakat seçim sonuçları, başlıca rakibi eski Sri Lanka Genelkurmay Başakanı Sarath Fonseka tarafından kabul edilmemişti. General Fonseka Sri Lanka güvenlik güçleri tarafından 8 Şubat Pazartesi günü gözaltına alınmıştı. Sri Lanka Savunma Bakanlığı Fonseka'nın siyasetçilerle görüşerek aslkeri kuralları ihlal ettiği için gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü, Fonseka'nın eylemlerinin vatana ihanet anlamına geldiğini savundu.

Muhalif siyasetçiler ise hükümeti, muhalefeti sindirmeye çalışmakla suçluyor.

Sri Lanka Hükümet yetkililerinin, emekli generalin divanı harpte yargılanmasını istedikleri belirtiliyor. Fonseka, geçen ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde şimdiki cumhurbaşkanı Rajapaksa'ya yenilmişti.

Sonuçlara itiraz eden Fonseka, yönetimi devirme hazırlığı içinde olmakla suçlanıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24