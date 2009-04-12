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Dünya

Sri Lanka ordusu operasyonlara 2 gün ara verecek

12 Nisan 2009 14:45

Sri Lanka'da ordunun, ayrılıkçı militanlara yönelik operasyonlarına iki gün süreyle ara vereceği bildirildi.

Medya Bakanı ve kabine sözcüsü Anura Priyadharshana Yapa, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, on binlerce sivilin çatışma bölgesinden ayrılmasına olanak sağlamak amacıyla ordunun operasyonları iki gün durduracağını söyledi.

Yapa, "Kabine, Sinhala ve Tamil yeni yılı tatili olan Pazartesi ve Salı günleri çatışmaların durdurulmasına karar verdi" dedi.

Sri Lanka'da güvenlik güçleri ile kuzey ve doğuda bağımsızlık için savaşan Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (LTTE) örgütü arasında son günlerde yoğunlaşan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

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