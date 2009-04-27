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Dünya

Sri Lanka ordusu gerillara yeni saldırı başlattı

27 Nisan 2009 11:16

Sri Lanka ordusunun, Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları'nın dün tek yanlı ateşkes ilan etmesine rağmen gerillalara karşı yeni bir saldırı başlattığı bildirildi.

Gerillalara bağlı TamilNet internet sitesine göre, ordu, ülkenin kuzeydoğusunda gerillaların elinde kalan son bölgeye yönelik ağır saldırı başlattı. TamilNet, bölgede yoğun olarak sivillerin yaşadığını belirtti.

Ordudan ise henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Sri Lanka hükümetinin geniş çaplı operasyonu karşısında Tamil gerillaları dün tek taraflı ateşkes ilan etmiş, ancak hükümet bunu ciddiye almamış ve gerillalara teslim olma çağrısını tekrarlamıştı.

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