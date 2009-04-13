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Dünya

Sri Lanka, Norveç’in arabuluculuğunu istemedi

13 Nisan 2009 17:32


Sri Lanka, Norveç'in hükümetle Tamil gerillaları arasındaki arabuluculuk faaliyetini artık istemediğini açıkladı.

Bir hükümet yetkilisi, AFP muhabirine verdiği demeçte, "Norveç'in barış için arabuluculuk yapmasına gerek olmadığını düşünüyoruz" dedi ve bu yöndeki taleplerini, Norveç büyükelçisine resmen ilettiklerini söyledi.

Oysa Sri Lanka, 30 yıldır bağımsızlık mücadelesi veren Tamil gerillalarıyla barış yapılabilmesi için 2000 yılında Oslo'nun arabuluculuğa soyunmasını istemişti.

Nitekim, Norveç'in girişimi sonucu 2002 yılında ateşkes anlaşması imzalanmış, ancak anlaşma 2008 başında Kolombo tarafından bozulmuştu.

Sri Lanka ordusu, kuzeydoğuda 15 kilometre karelik bir alana sıkıştırdığı gerillalara karşı operasyonlarını sürdürüyor.

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