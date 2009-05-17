Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapakse'den zafer ilanı

70 Tamil öldürüldü





Ürdün'de uluslararası bir toplantıda konuşan Rajapakse, ''Hükümetimiz, ordumuzun kayıtsız bağlılığıyla, emsalsiz bir insani operasyon sonucu Tamil Ealem Kurtuluş Kaplanlarını (LTTE) askeri olarak nihayet yenmiştir. Terörizmi alt eden bir ulusun başkanı olarak pazar günü, LTTE'nin barbar davranışlarından tamamen kurtulan ülkeme döneceğim'' dedi.Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Rajapaksa'nın açıklamasının resmi bir zafer ilanı olmadığını, Rajapaksa'nın ülkeye döndükten sonra devlet televizyonundan yapacağı açıklamayla zafer ilan edeceğini söyledi.Ordudan yapılan açıklamada, LTTE'nin kurucusunun da aralarında bulunduğu bir grup gerillanın ülkenin kuzeydoğusundaki kıyı şeridinde bir kilometrekarelik alanda sıkıştırıldığı belirtildi. Kıyı şeridinin tamamının kontrolünün, 1983'ten beri ilk kez ele geçirildiği, çatışmaların gün boyu devam ettiğini ve yaklaşık 12 bin sivilin bölgeden kaçtığı duyuruldu.Açıklamada, militanların kendi cephaneliklerini havaya uçurduğu ve bölgeden güçlü patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Savunma Bakanlığı, gerillaların toplu intihara hazırlanma ihtimallerinden bahsetmişti.Öte yandan militanlara ait Tamilnet adlı internet sitesinde ''Kolombo'nun, katliam yaparak ve sivilleri kan gölünde boğarak savaşı 48 saat içinde bitirme yaklaşımı yıllardır süren bir çatışmayı asla çözmeyecek. Tam tersine krizi öngörülemeyen bir seviyeye yükseltecek'' ifadesi yer aldı.BM verilerine göre, 20 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında 7 bin sivil öldü, yaklaşık 17 bin sivil yaralandı.Sri Lanka ordusu, kuşatma altındaki bölgeden kaçmak isteyen 70 Tamil gerillasının öldürüldüğünü bildirdi.

Ordu sözcüsü Yarbay Udaya Nanayakkara, gerillaların bugün kendilerini kuşatan askerlerden kurtulma girişiminde bulunduklarını, ancak askerlerin bu girişimi engelleyerek çok sayıda gerillayı öldürdüğünü söyledi.





Sözcü, askerlerin hedef aldığı bu gerillalardan 70'inin cesedinin sayıldığını belirtti.





Sri Lanka'da ordu, ayrılıkçı Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (LTTE) örgütüne yönelik uzun süreden beri geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.