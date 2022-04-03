Sri Lanka'da protestolar üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti; sosyal medya platformlarına da erişim engellendi

Sri Lanka'daki ekonomik kriz nedeniyle tetiklenen protestoları kontrol altına almak için 'sokağa çıkma yasağı' uygulayan hükümet, 'sosyal medya platformlarına erişim engeli' getirdi.

İnternet yönetimini izleme kuruluşu olan NetBlocks, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube ve Instagram gibi platformlara erişimin kısıtlandığını söyledi.

"VPN kullanılabilirliği, yasağı etkisiz hale getiriyor"

Reuters'ta yer alan habere göre; Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu Başkanı Jayantha de Silva, Savunma Bakanlığı tarafından verilen özel talimatlar nedeniyle uygulanan yasağın geçici olduğunu; ülkenin ve vatandaşların sakinliği için uygulandığını söyledi.

Sosyal medyanın engellenmesine asla göz yummayacağını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Namal Rajapaksa ise,"Tıpkı şu an kullandığım gibi, VPN kullanılabilirliği bu tür yasakları tamamen işe yaramaz hale getiriyor. Yetkilileri bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyorum" dedi.

Son birkaç yılın en kötü ekonomik krizi

Ülkede, ekonomik kriz, temel ihtiyaç ürünlerine erişememe ve elektrik kesintileri yaşayan halkın gerçekleştirdiği protestoların şiddete dönüşmesiyle, Cuma günü ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Sri Lanka merkezli Batılı ve Asyalı diplomatlar, durumu izlediklerini ve hükümetin vatandaşların 'barışçıl gösteriler' düzenlemesine izin vermesini beklediklerini söyledi.

Yetkililer, kötü ekonomi yönetimi nedeniyle Sri Lanka'da son birkaç yılın en kötü ekonomik krizinin yaşandığını söylerken, hem cari hem de bütçe açığının olduğunu da ifade ettiler.

664 kişi tutuklandı

Üst Düzey Polis Müfettişi Nihal Thalduwa, sokağa çıkma yasağını çiğneyen 664 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı Pazartesi gününe kadar devam edecek.