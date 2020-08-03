Sri Lanka'da mahkûmlara uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle "gözaltına alınan" kedi, cezaevinden kaçtı

T24 Dış Haberler

Sri Lanka'da bulunan bir hapishaneye uyuşturucu ve SIM kart sokmaya çalışırken "yakalanıp, gözaltına alınan" kedinin cezaevinden kaçtığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre cumartesi günü cezaevinin içinde boynuna ufak bir torba bağlı bir kedinin dolaştığı görüldü. Gardiyanlar poşetin içinde 2 gram eroin ve iki SIM kartı olduğunu fark edince kediyi "göz altına" aldı.

Yerel basına göre kedi, pazar günü tutulduğu odadan kaçtı. Hapishane yetkilileri konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

Geçen haftalarda Sri Lanka'da cezaevlerinin duvarlarından içeriye sıklıkla poşetle uyuşturucu atıldığı kayıtlara geçmişti.