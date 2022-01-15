Sri Lanka'da çöplükte bulduğu plastik atıkları yiyen iki fil daha hayatını kaybetti

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Sri Lanka'da iki fil daha çevrecilerin hakkında uyarıda bulundukları çöplükte plastik atık yedikten sonra hayatını kaybetti.

Pallakkadu köyündeki çöplükte son 8 yılda yaklaşık 20 fil, plastik atık tükettikten sonra hayatını kaybetti.

Vahşi yaşam veterineri Nihal Pushpakumara ölen iki fili inceledikleri ciddi miktarda doğada çözülmeyen plastik tükettiklerini gördüklerini belirtti.

Pushpakumara, "Ölümlerinden sonra yaptığımız incelemelerde vücutlarında sadece poten, gıda ambalajları, plastik, sindiremeyecekleri başka maddeler ve su bulduk. Fillerin normalde yiyip, sindirdikleri gıdalar yoktu" dedi.

Sri Lanka'da 19. yüzyılda 14 bin fil bulunurken 2011'de bu sayı 6 bine kadar düştü. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesiyle filler tehlikeye daha açık hale geliyorlar.

Çevreciler daha önce Pallakkadu köyündeki çöplüğün içindeki plastik atıklar nedeniyle fillere tehlike oluşturduğuna birçok kez dikkat çekmişti.