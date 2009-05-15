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Dünya

Sri Lanka Başbakan'ından sivilleri kurtarma sözü

15 Mayıs 2009 11:59

Sri Lanka Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa, ülkenin kuzeydoğusundaki çatışmaların arasında kalan sivillerin 48 saat içinde kurtarılacağını söyledi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Sri Lanka Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Rajapaksa'nın bu yöndeki açıklamasını Ürdün'e ziyareti sırasında bu ülkede yaşayan Sri Lankalılara hitap ettiği dünkü konuşmasında yaptığı belirtildi.

Ordu sözcüsü Udaya Nanyakkara dün yaptığı açıklamada, binlerce sivilin çatışmalardan kaçtığını haber vermişti.

Bu arada ülkenin kuzeydoğusunda Tamil gerillalarına yönelik operasyonların yapıldığı bölgedeki bir muhabir, Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanlarının yönetim kademesinin bulunduğu bölgeden şiddetli patlama sesleri geldiğini söyledi. Muhabir, Tamil gerillalarının kendi askeri ağır donanımlarını imha ediyor olabileceğini ifade etti.

Hükümet güçleri, son aylarda düzenlenen operasyonlar neticesinde Tamil gerillalarını çok küçük bir alana sıkıştırdı. Ancak çatışma bölgesindeki sivillerin durumu uluslararası kaygılara yol açıyor.

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