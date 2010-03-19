'Srebrenitza'yı önleyemeyen askerler eşcinseldi'

T24 - Emekli bir Amerikalı general, Bosna Hersek’te görev yapan Hollandalı barış gücü birliklerinin, 1995’teki Srebrenitza katliamını durduramamasının nedenini, bu birlikler içinde eşcinsel askerlerin bulunmasına bağladı.



1990’lı yıllarda NATO’da görev yapan emekli Orgeneral John Sheehan bir Senato komisyonunda açıklama yaptı. Sheehan, o dönemki Hollanda genelkurmay başkanının kendisine, Srebrenitza katliamının durdurulamamasından kısmen eşcinsel askerlerin sorumlu olduğunu söylediğini belirtti.



Emekli komutan, Srebrenitza’yı korumakla görevlendirilen Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinin “yetersiz ve kötü yönetildiğini” söyledi.



Bosnalı Sırplar o dönem Srebrenitza’da 8 bin Bosnalı Müslüman erkeği katletmişti.



Amerikalı emekli generale ilk tepki Hollanda’nın Washington büyükelçisinden geldi. Büyükelçi Rene Jones-Bos, ülkesinin, eşcinsel askerlerin görev yapmasına izin veren politikasını övdü. Hollanda Savunma Bakanlığı sözcüsü de emekli Orgeneral Sheehan’ın sözlerinin “tamamen saçmalık” olduğunu açıkladı.



Amerikan ordusu, cinsel tercihlerini açıklamadıkları sürece eşcinsellerin askerlik yapmasına izin veriyor. Ancak bu düzenlemenin, eşcinsel olduklarını açıklayan kişilerin lehinde değişmesi yönünde, Kongre’de tartışmalar devam ediyor.