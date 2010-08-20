-SREBRENİTSA'DAKİ HOLLANDALI KOMUTANLARA SORUŞTURMA SARAYBOSNA (A.A) - 20.08.2010 - Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde, Hollandalı BM Barış Gücü askerlerine sığınan Boşnakları, savaşın sonunda Sırplar'a teslim eden üç Hollandalı komutan hakkında yapılan suç duyurusunun ardından mahkeme, komutanlar hakkında inceleme başlattı. Bosna'da, "savaş bitti" denilen bir dönemde, bölgede Hollandalı BM Barış Gücü askerlerinin de bulunmasına rağmen, 11 Temmuz 1995 tarihinde Srebrenitsa'da büyük bir katliam yapılmıştı. Srebrenitsa'daki Boşnak erkek ve 14 yaş üstü 8 bin kişi, sığındıkları Hollandalı askerler tarafından Sırp komutan Ratko Mladiç'e bağlık birliklere teslim edilmiş, savunmasız bu kişiler götürüldükleri ormanlık alanlarda ve kapatıldıkları fabrikalarda öldürülmüştü. Srebrenitsa'da BM bünyesinde görev yapan Hollanda askerlerinin tercümanlığını yapan, katliamda annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Hasan Nuhanoviç ile diğer kurbanların yakınları, Hollandalı askerlerin komutanı Thom Karremans, ilk yardımcısı Robert Franken ve ikinci yardımcısı Berend Oosterveen hakkında yaklaşık bir ay önce Hollanda'nın Anhem kenti mahkemesine suç duyurusunda bulundu. Soykırım kurbanlarının yakınlarını temsil eden avukat Lizbet Zegfeld tarafından hazırlanan şikayet dilekçesini inceleyen Anhem'deki mahkeme sözkonusu 3 komutan hakkında inceleme başlattı. Nuhanoviç, "Bu durum, mahkemenin Srebrenitsa soykırımı konusunda ilk adımı attığının göstergesidir. Yakınlarını kaybedenler için bu fazla birşey ifade etmiyor ama Srebrenitsa soykırımına herhangi bir şekilde karışan herkes cezalandırılmalıdır" dedi. BM ve Lahey Adalet Divanı tarafından "soykırım" olarak kabul edilen Srebrenitsa'nın baş sorumlularından Ratko Mladiç, halen aranıyor.