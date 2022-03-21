Srebrenitsa Soykırımı’nın 3 kurbanının kimliği belirlendi

1992-1995 Bosna Savaşı’nda, Srebrenitsa’da öldürülen 3 soykırım kurbanının kimliği tespit edildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünce yapılan açıklamada, Srebrenitsa’da öldürülen 3 Boşnak Müslümanın kimliğinin yapılan DNA analizi sonucu tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kurbanların tamamımın Temmuz 1995’te Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarından olduğu, 2 kurbanın kemiklerinin 2001’de, 1 kurbanın kemiklerinin ise 2008’de Srebrenitsa ve Zvornik çevresinde bulunan toplu mezarlardan çıkarıldığı ifade edildi.

DNA ve aile bireylerinin tespiti sonrası kimlikleri belirlenen kurbanların, 2001’de kemikleri bulunan 1979 doğumlu Salim Mustafic, 1965 doğumlu Hamdija Hasic ve 2008’de kemikleri bulunan Senahid Secic olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarının Srebrenitsa Potoçari Anıt Mezarlığı’nda temmuzda düzenlenecek toplu cenaze töreninde defnedileceği kaydedildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan neredeyse 27 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.