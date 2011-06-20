-SREBRENİTSA SOYKIRIMI İNTERNETTE SARAYBOSNA (A.A) - 19.06.2011 - ''İnsan Hakları İçin Gençlerin İnisiyatifi'' adlı uluslararası sivil toplum örgütünce 2010 yılında başlatılan, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995 yılında işlenen soykırımla ilgili internet sitesi tamamlandı. Sitede, 17 interaktif harita ve daha önce uluslararası mahkemelerin delil olarak kullandığı Srebrenitsa'yla ilgili belge, görüntü ve fotoğraf gibi somut delilleri içererek, Srebrenitsa'da 1995 yılının 6-19 Temmuz tarihleri arasında yaşanan olaylara vurgu yapılıyor. Doğu Bosna'nın bu kentinde işlenen soykırımı anlatan ''Srebrenitsa, Soykırımın Konumlandırılması'' adlı internet sitesinin tanıtımını, proje müdürü Suada Kapiç ve ''İnsan Hakları İçin Gençlerin İnisiyatifi''nin Bosna Hersek sorumlusu Alma Maşiç yaptı. Projenin 2010 yılında yapılan ilk tanıtımından bu yana yoğun çalışmalar içinde bulunduklarını ifade eden Maşiç, Srebrenitsa'daki soykırımı anlatan bu projenin bölgedeki ülkelerde de ''iyi bir şekilde kabul edildiğini'' ifade etti. Maşiç, ''dünyaya bir eğitim aracını gönderdik. Norveç ve İsveç gibi bazı ülkeler, hazırladığımız bu projenin içinde bulunan malzemeleri eğitim sistemlerinin içine almak istemektedir'' dedi. Maşiç ayrıca, Srebrenitsa'yla ilgili belge, görüntü, fotoğraf ve şahitlerin ifadeleri gibi somut delillerin araştırılmasının ardından başlatılan internet sitesinin hazırlanmasının yaklaşık 6 ay sürdüğüne işaret etti. ''Srebrenitsa, soykırımın Konumlandırılması'' Proje'nin Müdürü Suada Kapiç, gençlere Srebrenitsa soykırımı ile ilgili eğitim verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, ''çünkü interneti kullanan her kimse tarihi istediği gibi gösterebilir'' dedi. ''www.srebrenica-mappinggenocide.com'' internet sitesinde, toplam olarak 220 dakika süren Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımla ilgili fotoğraf, belge ve görüntü gibi görsel ve somut deliller de içeren sunum yeralıyor. Bosnalı Sırpların komutanı Ratko Mladiç emrindeki birlikler, Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa kentini işgal etmiş, burada görev yapan Hollandalı birliklere sığınan sivil halktan 14 yaş üstü 8 bin erkeği katletmişti. Srebrenitsa yakınlarında bulunan 13 ayrı toplu mezarda binlerce Boşnak erkeğine ait ceset bulundu, kurbanlardan 2 bininin cesedi ise hala kayıp. Srebrenitsa soykırımının baş sorumlularından Ratko Mladiç Sırbistan'ın Zrenyanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde, bir akrabasının evinde saklanırken 26 Mayıs'ta yakalanmış, 31 Mayıs 2011 tarihinde eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemeye sevk edilmişti.