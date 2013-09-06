'Srebrenitsa ölümlerinden Hollanda sorumlu'

Hollanda'da Yüksek Mahkeme, 1995'teki Srebrenitsa katliamı sırasında üç Boşnak erkeğin öldürülmesinden Hollanda'yı sorumlu tuttu.

Bosnalı Sırplar, Birleşmiş Milletler yerleşkesini istila ettiğinde Hollanda barış gücü askerleri bu üç Boşnak'tan yerleşkeyi terk etmelerini istemişti.

Mahkeme, böylece 2011'de temyiz mahkemesinde alınan aynı yöndeki kararı onaylamış oldu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük katliam olarak değerlendirilen Srebrenitsa'da 7 bin 500 Boşnak erkek öldürülmüştü.

Davaya konu olan üç Boşnak, 1992-95 yılları arasında yaşanan Bosna savaşı sırasında Hollanda askeri birliğinde çalışıyordu.

11 Temmuz 1995'te General Ratko Mladiç önderliğindeki Sırp askerleri Srebrenitsa'yı kuşattığında binlerce Boşnak BM yerleşkesine sığınmıştı.

İki gün sonra Hollandalı barış güçleri Boşnakları yerleşkeden çıkmaya zorlamıştı.

2011'de mahkeme, Hollandalı askerlerin söz konusu üç Boşnağı Sırplara teslim etmemeleri gerektiğine karar vermişti.

Yüksek Mahkeme Hakimi Floris Bakels "Temyiz mahkemesinin kararı onaylanmıştır." açıklamasını yaptığında kurbanların yakınları ağlayarak birbirine sarıldı.

Bu karar, kurbanların yakınlarına Hollanda hükümetinin tazminat ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Tazminat alması beklenen isimler arasında, Srebrenitsa'da annesini, babasını ve kardeşini kaybeden eski BM tercümanı Hasan Nuhanoviç de bulunuyor.

Muhabirler, bu kararın gelecekteki BM barış gücü operasyonları üzerinde etkisi olabileceğini, devletlerin bu tür olaylarda sorumluluk almak istemediği için yurt dışındaki askeri operasyonlara katılmaya tereddütle yaklaşabileceği yorumunu yapıyor.

BBCTürkçe