-SREBRENİTSA KURBANLARI İÇİN 1746 KİLOMETRE KOŞTU SARAYBOSNA (A.A) - 13.09.2010 - Almanyalı atlet Charley Weiper (55), Bosna Savaşı'nda katledilen Srebrenitsalı 8 bin Boşnak için 2 ay önce başlattığı koşuyu dün tamamladı. Edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Havixbeck kentinden 18 Temmuzda Srebrenitsa kurbanları için yola çıkan Weiper, yaklaşık 2 ay süren maratonunu Srebrenitsa kurbanlarının defnedildiği Potoçari Mezarlığı'nda sonuçlandırdı. Potoçari Mezarlığı'na kendisine Şamats kentinde eşlik eden 20 koşucuyla birlikte gelen Weiper'i, Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri ve Srebrenitsa Belediyesi yetkilileri karşıladı. Bosna-Hersek'te ve Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın kötü sonuçlarına dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için böyle bir koşu başlattığını ifade eden Weiper, toplam 1746 kilometrelik yolu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Geçtiği ülkelerde karşılaştığı insanlara Srebrenitsa gerçeğini anlattığını belirten Weiper, ''Srebrenitsa'da yaşanan acıları insanlara anlattığım ve buradaki insanların acısına bir nebze de olsa ortak olabildiğim için memnunum'' dedi. Charly Weiper, önümüzdeki dönemde Srebrenitsa ve Bratunaçlı savaş mağdurlarının sağlık tedavisi için 80 bin avro yardım toplayacağını söyledi.