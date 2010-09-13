T24 LogoT24 Logo
Dünya

SREBRENİTSA KURBANLARI İÇİN 1746 KİLOMETRE KOŞTU SARAYBOSNA (A.A)

13 Eylül 2010 17:56

-SREBRENİTSA KURBANLARI İÇİN 1746 KİLOMETRE KOŞTU SARAYBOSNA (A.A) - 13.09.2010 - Almanyalı atlet Charley Weiper (55), Bosna Savaşı'nda katledilen Srebrenitsalı 8 bin Boşnak için 2 ay önce başlattığı koşuyu dün tamamladı. Edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Havixbeck kentinden 18 Temmuzda Srebrenitsa kurbanları için yola çıkan Weiper, yaklaşık 2 ay süren maratonunu Srebrenitsa kurbanlarının defnedildiği Potoçari Mezarlığı'nda sonuçlandırdı. Potoçari Mezarlığı'na kendisine Şamats kentinde eşlik eden 20 koşucuyla birlikte gelen Weiper'i, Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri ve Srebrenitsa Belediyesi yetkilileri karşıladı. Bosna-Hersek'te ve Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın kötü sonuçlarına dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için böyle bir koşu başlattığını ifade eden Weiper, toplam 1746 kilometrelik yolu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Geçtiği ülkelerde karşılaştığı insanlara Srebrenitsa gerçeğini anlattığını belirten Weiper, ''Srebrenitsa'da yaşanan acıları insanlara anlattığım ve buradaki insanların acısına bir nebze de olsa ortak olabildiğim için memnunum'' dedi. Charly Weiper, önümüzdeki dönemde Srebrenitsa ve Bratunaçlı savaş mağdurlarının sağlık tedavisi için 80 bin avro yardım toplayacağını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24