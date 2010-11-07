-SREBRENİTSA KURBANLARI ANILIYOR BRÜKSEL (A.A) - 11.07.2010 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve AB Komisyonunun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle, "Srebrenitsa'da işlenen korkunç suçların Avrupa'nın savunduğu değerler, ilkeler ve temel haklar ile insanlığı lekelediğini" belirttiler. Ashton ve Füle, Srebrenitsa soykırımının 15'inci yıldönümü nedeniyle yaptıkları ortak açıklamada, kurbanları saygıyla anarak geride kalanlara taziyelerini bildirdiler. Açıklamada, "Srebrenitsa'da işlenen korkunç suçlar, Avrupa'nın savunduğu değerler, ilkeler ve temel haklarla birlikte hepimizin ortak paydası insanlığı lekelemiştir. Srebrenitsa bugün, geçmişte asla yaşanmaması ve gelecekte hiçbir şekilde tekrarlamaması gereken sessiz bir abidedir" denildi. Katliamdan geriye kalanların bu acı ve kederi ölene dek yaşayacakları ve anarak teselli bulacakları kaydedilen açıklamada, "Fakat gelecek nesiller için uzlaşma ve barış umudunu gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bu da adaletin mevcudiyetine bağlı. Eski Yugoslavya Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesiyle tam işbirliği acil ve zaruridir. Bireysel hakların iadesiyle savaşta yerlerinden sürülenlerin dönüşü ve topluma entegrasyonu, savaş suçlarına meydan okuyacak ortak bir geleceğin inşası sürecinin parçasıdır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, 60 yıllık AB tecrübesinin gösterdiği şekilde, geçmişin yaralarının tedavisinde ortak perspektif yanında daha iyi ve müreffeh bir gelecek için şartlar oluşturmanın faydalı olduğu ve kademeli uzlaşmanın yeni pencereler açabileceği belirtilerek, AB'nin Srebrenitsa'da hayatta kalanlar başta olmak üzere tüm Batı Balkanlar için bunu istediği vurgulandı.