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Dünya

Bosna katliamında ölenler 17. yılında anılıyor

Srebrenitsa'da toplu olarak öldürülen binlerce kişiyi anmak için bugün törenler düzenlenecek

11 Temmuz 2012 13:35

Srebrenitsa'da toplu olarak öldürülen binlerce kişiyi anmak için bugün törenler düzenlenecek. Törenlere de binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Bundan 17 yıl önce, 1995'te Sırp güçler BM'nin koruması altındaki kente girmişti; ölümler bu çıkışı izledi. Sırp liderler ve komutanlar katliam nedeniyle ağır suçlamalarla karşı karşıyalar.

 

17 yıl sonra cenaze töreni

 

BBC muhabiri Peter Biles, son üç gündür 500 kadar tabutun Saraybosna-Srebrenica yolculuğu yaptığını bildiriyor.

Tabutlarda Srebrenitsa'daki katliamda ölen ve kimlikleri yeni belirnenen kurbanlar bulunuyor.

Naaşlar bugün Potocari'de düzenlenecek bir törenle toprağa verilecek. Cenazesi düzenlenecek olanlar arasında yaşları 15 ile 18 arasında değiştiği söylenen 48 genç de bulunuyor.

Bosna Hersek'te 11 Temmuz, her sene Yas Günü olarak düzenleniyor. Bugün resmi dairelerde bayraklar yarıya indirilecek.

Srebrenitsa'daki törene de 30 bin kişinin katılması bekleniyor. Ölümlerden doğrudan sorumlu olduğu suçlamasıyla karşı karşıya olan iki Sırp lider halen La Hey'deki Uluslararası Eski Yugoslavya Savaş Suçları Özel Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Radovan Karaciç ve Ratro Mladiç suçlu bulunurlarsa ağır hapis cezalarına çarptırılabilirler. (BBC Türkçe)

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