-SREBRENİTSA BELEDİYE MECLİSİ SOYKIRIMI KINADI SARAYBOSNA (A.A) - 09.04.2011 - Bosna-Hersek'in Srebrenitsa Belediye Meclisi, Avrupa Parlamentosu'nun 2009 yılında Bosna'daki savaş sırasında 8 bin erkeğin katledilmesiyle ilgili kınama metnini Boşnak üyelerin oylarıyla kabul etti. Srebrenitsa Belediye Meclisi'nde, Boşnak üyelerin teklifiyle AP'nin 2009 yılında kabul ettiği kınama metninin aynısının kabul edilmesini gündeme getirdi. Belediye meclisinin Sırp üyeleri, bu teklifin görüşülmesine karşı çıktı. Uzun süren tartışmaların ardından Srebrenitsa Belediye Meclisi'nde yer alan toplam 27 üyede 14'ü teklifin lehine oy kullandı. Sırp üyeler, belediye meclisinin ülkede 1992 ile 1995 yılları arasında işlenen tüm suçların kınanmasıyla ilgili kararı 2005 yılında aldıklarını ifade ederek, toplantıyı terk etti. Srebrenitsa soykırımın kınanmasıyla ilgili karar, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. Srebrenitsa Belediye Meclisi'nin Boşnak üyelerinden Zulfo Salihoviç, yaptığı açıklamada, meclisin kınama kararının çok önemli olduğunu ifade ederek, ''Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu Srebrenitsa'da yaşananları soykırım olarak kabul edip kınarken, bizim kınayamamamız büyük bir çelişkiydi'' dedi. Bosna'daki savaş sırasında 11 Temmuz 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler'in kontrolü altındaki Srebrenitsa'da, burada görev yapan Hollandalı askerlere sığınan Boşnaklardan 8 bin yetişkin erkek ve 14 yaş üstü çocuk, Ratko Mladiç'e bağlı Çetnik birliklerine teslim edildi. Bu sivillerin tamamı kapatıldıkları fabrikalarda ve götürüldükleri ormanlarda katledildi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu, Srebrenitsa'da yaşananları ''soykırım'' olarak tanıdı.