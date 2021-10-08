Squid Game'in yaratıcısı dizinin ikinci sezonuna yeşil ışık yaktı

Netflix'in en popüler yapımları arasında yer alan Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin muhtemel ikinci sezonu hakkında konuştu.

Play Tuşu'nun haberine göre, dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin geleceğine dair fikirlerini paylaştı. Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-hyuk, "Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman’e odaklanabileceğini belirtti.

Lee Jung-jae, Greg Chun, Tom Choi ve Jung Hoyeon gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Squid Game"in hikâyesi; para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.