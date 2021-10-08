T24 LogoT24 Logo
Dünya

Squid Game'in yaratıcısı dizinin ikinci sezonuna yeşil ışık yaktı

Squid Game, Netflix'in en popüler yapımlarından biri oldu

08 Ekim 2021 15:17

Netflix'in en popüler yapımları arasında yer alan Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin muhtemel ikinci sezonu hakkında konuştu.

Play Tuşu'nun haberine göre, dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin geleceğine dair fikirlerini paylaştı. Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-hyuk, "Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman’e odaklanabileceğini belirtti.

Lee Jung-jae, Greg Chun, Tom Choi ve Jung Hoyeon gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Squid Game"in hikâyesi; para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul etmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. 

squid gamedizinetflix
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24