Squid Game, Güney Kore'nin giyim sektörünü kurtarıyor

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Kısa süre içinde dünyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, ülkenin giyim sektöründe pozitif etki yarattı.

Zor günler geçiren Güney Kore giyim sektörü, dizindeki kıyafetleri üretip satarak son zamanların en karlı günlerini geçirmeye başladı.

Reuters'ın aktardığına göre Seul'deki dikim fabrikası, dizideki yarışmacıların giydiği yeşil sweatshirtler ve görevlilerin giydiği pembe tulumlara olan talebe yetişmek için çok yoğun bir şekilde çalışıyor.

Fabrikanın sahibi Kim jin-ja, "Ekim ayı normalde dikim sektörü için yavaş geçer. Ancak Squid Game ve Cadılar Bayramı sağ olsun koşuşturuyoruz. Şimdi çocuklar için 6 bin sweatshirt dikiyoruz" diye konuştu.

Kim, Koronavirüs pandemisi sırasında kazancı çakılsa da, dizinin popülaritesiyle birlikte satışların ciddi anlamda tırmanmaya başladığını ifade etti.

Seongbuk Belediye Başkanı Lee Seung-ro, "İki yıldır devam eden Covid, ülkenin giyim sektörü için kötü oldu. Ancak Squid Game dünyayı salladı, aynı zamanda buradaki ürünleri de popülerleştirdi. Siparişler sel oldu" dedi.