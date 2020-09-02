Sputnik-V aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü: Aşının yaşlılar üzerinde negatif etkisi olmadı

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Rusya'ın tescillediği yeni tip Koronavirüs aşısının arkasındaki Moskova Gamaleya Enstitüsü, aşının geliştirilmesinde rol alan ve aşıyı yaptıran ileri yaşlı bilim insanlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Açıklamada yaşı ilerlemiş bilim insanlarının yan etki göstermediği de ifade etti.

Devlete ait Gamaleya Enstitüsü'nün direktörü Alexander Gintsburg, 70 ile 80 yaşları arasında yaklaşık bir düzine çalışanlarının Sputnik-V isimli aşıyı olduğunu belirtti.

RIA Novosti'ye konuşan Gintsburg, "Hepsi fit ve sağlıklı. Ders vermeye, hasta bakmaya ve spor yapmaya devam ediyorlar" dedi ve ekledi; "Aşı onları hiç bir şekilde etkilemedi".

68 yaşındaki Gintsburg, aşıyı kendisinin de yaptırdığını ifade etti.

Bu hafta tartışmalı Sputnik-V aşısının üçüncü aşama testlerine katılmak için başvuran 40 bin kişiden 2 bin 500'ünün seçildiği açıklanmıştı. Gintsburg, testlere katılacak 60-80 yaş gurubundaki insanların başkent Moskova'da yaşayanlardan seçileceğini bildirdi.

Ginstburg, "Umarım size bu söylediklerim resmi olarak doğrulanacak ve yaşlı insanlar üzerinde kullanılmasına izin verilecek" dite konuştu.