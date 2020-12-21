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Dünya

Sputnik V aşısına ilk onay Belarus'tan geldi

"Ocak ayında aşılama kampanyasına başlayacağız"

21 Aralık 2020 19:01

Rusya'nın Koronavirüs'e karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı, Belarus hükümetinden resmi onay aldı. Belarus, böylece Rusya'nın ürettiği Koronavirüs aşısına onay veren ilk yabancı ülke oldu.

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Dmitriy PineviçSputnik VRusyakoronavirüskoronavirüs aşısı
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