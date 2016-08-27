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Sputnik: Türk uçakları YPG'nin bulunduğu köyü vurdu

Türkiye daha önce de Afrin, Kobani ve Derik bölgesinde YPG mevzilerini obüs toplarıyla vurmuştu

27 Ağustos 2016 16:05

TSK'nın Cerablus'a bağlı Tilemarne köyünü toplarla ve savaş uçakları ile vurduğu iddia edildi. Sputnik Türkiye'nin haberine göre YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri Dış İlişkiler Genel Sorumlusu Abdulaziz Yunus, ajansa yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cerablus güneyindeki Tılemarne köyünü vurduğunu belirtti.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin bu sabah saat 10:00 sıralarında Cerablus'un 8 kilometre güneyinde bulunan Tilemarne köyünü obüs toplarıyla ve savaş uçakları ile vurduğu belirtildi. Bombardıman sesi Karkamış'ta da duyulurken, bölgede yoğun hava hareketliliği yaşanıyor. Türkiye geçtiğimiz günlerde de Cerablus güneyinde obüslerle YPG mevzilerini bombalamıştı.

Yunus, Cerablus'un güneyinde YPG'nin olmadığını orada Menbiç Askeri Meclisi savaşçılarının olduğunu da sözlerine ekledi. Türkiye daha önce de Afrin, Kobani ve Derik bölgesinde YPG mevzilerini obüs toplarıyla vurmuştu.

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TSKCerablusYPGSputnik

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