Sputnik: PKK, Atatürk Havalimanı saldırısının faili olduğuna dair iddiaları reddetti

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki saldırının olası failleri arasında gösterilen PKK’dan yapılan açıklamada, iddialar reddedildi.

Sputnik’e konuşan PKK sözcüsü, örgütün silahlı kanadı HPG’nin sözcüsü, “Biz Türk ordusuna karşı savaşıyoruz” dediğini iddia etti. Sözcü, canlı bombaların IŞİD ya da diğer cihatçı gruplar tarafından kullanıldığını söyledi.

Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen saldırılarda en az 36 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı. Başbakan Binali Yıldırım, havalimanında yaptığı açıklamada, saldırıyı IŞİD’in gerçekleştirdiğine dair emareler bulunduğunu söyledi.