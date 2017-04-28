Sputnik: ABD ordusu, Türkiye sınırına zırhlı araç konuşlandırdı

Rus haber ajansı Sputnik ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına zırhlı araçlar konuşlandırdığını iddia etti. Adımın Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) YPG arasında çatışmaları önlemek amacıyla atıldığı iddia edildi.

Sputnik’te yer alan haber şöyle:

"Ankara'nın PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak nitelendirdiği YPG kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ABD askerleri akşam saatlerinden itibaren zırhlı araçlarını Kobani'den Kamışlo'ya kadar sınır hattı boyunca konuşlandırmaya başladı."

"ABD ile görüşmeler yürüttük"

Sputnik’in konuştuğunu bir YPG yetkilisi şunları söyledi:

"Türkiye'nin bize saldırmasını önlemek amacıyla ABD ile görüşmeler yürüttük. ABD'ye, Türkiye'den bir kez daha saldırı gelmesi halinde Rakka operasyonunu durduracağımızı ve tüm gücümüzü sınıra kaydıracağımızı söyledik. ABD'li yetkililer, saldırıların kesilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi."

"Koalisyon uçakları uçuyor"

Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Türkiye'nin YPG'ye hava harekatı yapmaması için Türkiye-Suriye sınırında uçuş yaptığı iddia edildi.

Sputnik’ten Hikmet Durgun’un haberine göre, PYD yöneticisi Ewwas Eli, koalisyon uçaklarının dün gece boyunca Kobani-Tel Abyad sınırında uçuş yaptığını belirtti.

Ewwas Eli, koalisyon uçaklarının sınırda uçtuğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Koalisyon uçakları dün gece Kobani ve Tel Abyad üzerinde uçuşlar yapıyordu. Sınır üzerinde gelip gidiyorlardı. Uçaklar Kobani'den Fırat suyuna kadar gidip geliyordu. Koalisyon uçakları Suriye'nin kuzeyini korumak için uçuşlar yapıyordu ancak koalisyondan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Biz bunun resmi bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Koalisyon resmi bir şekilde desin ki 'Biz Suriye'nin kuzeyini koruma altına aldık.' Koalisyonun kendi askeri de var Suriye'nin kuzeyinde. Uçuşları hem kendisi hemde bizler için savunma amaçlı. Bize göre Suriye'nin kuzeyine ve YPG'ye yönelik bir saldırı olmaması için koalisyon uçakları uçuş yaptı."