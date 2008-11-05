Spurs'ün yüzü gülmüyor



San Antonio Spurs kötü gidişe, Dallas karşısında da dur diyemedi. Aldığı iki mağlubiyetle sezona istediği gibi başlayamayan Spurs, evinde karşılaştığı Dallas Mavericks'e 98-81 mağlup oldu.





Karşılaşma boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Dallas'ta, Dirk Nowitzki ve Jason Terry, sergiledikleri müthiş performansla takımlarını galibiyete taşıdılar.



Alman yıldız Nowitzki 30 sayı, Jason Terry'de San Antonio potasına 29 sayı bıraktı. Tony Parker'ın 22, Tim Duncan'ın da 19 sayısı, San Antonio'ya galibiyet için yeterli olmadı.





