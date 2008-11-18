Spurs'un kahramanı Mason

NBA'de gece üç maçla geçildi. Gecenin son maçında San Antonio Spurs, Los Angeles Clippers'ı 86-83 mağlup etti.İki all-star oyuncusu Tony Parker ve Manu Ginobili'nin yokluğunda hücumda sıkıntı yaşayan Spurs'te, 21 sayı üreten Roger Mason takımın en skorer ismi olurken, Tim Duncan 20 sayı - 15 ribaund - 4 asist ve 6 blokla San Antonio'ya galibiyeti getiren isim oldu.Clippers, bir ara 11 sayı geriye düştüğü mücadelenin son saniyelerinde skoru 83-83'e getirmeyi başarsa da, Roger Mason'ın bitime 8.4 saniye kala attığı üçlük, Spurs'ün deplasmandan galibiyetle ayrılmasını sağladı.Onuncu maçındaki dokuzuncu mağlubiyetini alan Clippers'ta, 17 sayı-13 ribaundla oynayan Chris Kaman'ın çabalarıysa galibiyet için yeterli olmadı.Gecenin önemli karşılaşmasında Utah Jazz, evinde Phoenİx Suns'ı 109-97 yenerek 11. maçında yedinci galibiyetini aldı.Sakatlığı süren Deron Williams ve önceki gün Amerika'ya dönen Mehmet Okur'un yokluğunda dengeli bir skor dağılımı bulan Utah'ta, tam altı oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.Carlos Boozer 21 sayı -15 ribaund - 4 asist ve 2 top çalmayla takıma liderlik yaptı. Kirilenko'nun yerine ilk beş çıkan CJ Miles da, 21 sayıyla bu yılki en yüksek rakamına ulaştı.Amare Stoudemire'ın 30 sayı - 8 ribaundluk performansı konuk ekibe yetmedi.Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Houston Rockets, yıldız forvet Tracy McGrady'nin dizindeki ağrılar sebebiyle oyundan erken çıktığı mücadelede, Oklahoma Cıty Thunder'ı 100-89'luk skorla geçti.Bu sonuçla 11. maçındaki yedinci galibiyetini alan Houston'da, Arjantinli Luis Scola 23 sayı - 9 ribaundla takımın en skorer ismi oldu. Yao Ming'in 19 sayı - 12 ribaund ve 3 blokluk performansına, 17 sayı - 11 ribaund ile destek veren Ron Artest ise maçın son dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlandı.Üst üste sekizinci mağlubiyetini alan Oklahoma Cıty'de Kevın Durant'in 29 sayı - 7 ribaund - 4 asist ve 4 top çalmalık performansı galibiyet için yeterli olmadı.