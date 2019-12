-SPURS, ÜST ÜSTE 9. GALİBİYETİNİ ALDI ANKARA (A.A) - 20.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 11 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, deplasmanda Utah Jazz'ı 94-82 yenerek, galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Maçta 19 sayı, 14 ribauntla ''double-double'' yapan Tim Duncan, toplamda 20 bin 797 sayıya ulaşarak kulüp tarihinde en çok sayı atan oyuncu oldu. Duncan'dan önce Spurs formasıyla toplamda 20 bin 790 sayı atan David Robinson kulübün en çok sayı atan oyuncusuydu. Spurs'den Tony Parker 24 sayıyla maçın skorer ismi olurken, Manu Ginobili 15 sayı, Dejuan Blair ve Richard Jefferson 11'er sayıyla takımlarına katkıda bulundular. Jazz'da ise Deron Williams 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Paul Millsap 12 sayı, CJ Miles 11 sayı, Al Jefferson ve Andrei Kirilenko 10'ar sayıyla skora katkıda bulundular. NBA'de forma giyen milli basketbolculardan Semih Erden takımı Boston Celtics'in Oklahoma City Thunder'a 89-84 yenildiği maçta 2 sayı atabildi. Milwaukee Bucks'da oynayan Ersan İlyasova, takımının Philadelphia 76'ers'a 90-79 yenildiği maçta, Chicago Bulls'da oynayan Ömer Aşık da takımının Dallas Mavericks'i 88-83 yendiği maçta sayı atamadı. Gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı: Boston Celtics: 84 - Oklahoma City Thunder: 89 Philadelphia 76'ers: 90 - Milwaukee Bucks: 79 Washington Wizards: 89 - Memphis Grizzlies: 86 Toronto Raptors: 106 - Houston Rockets: 96 Miami Heat: 95 - Charlotte Bobcats: 87 New Orleans Hornets: 108 - Cleveland Cavaliers: 101 Minnesota Timberwolves: 95 - LA Lakers: 112 Utah Jazz: 82 - San Antonio Spurs: 94 Dallas Mavericks: 83 - Chicago Bulls: 88 Sacramento Kings: 86 - New Jersey Nets: 81 Golden State Warriors: 119 - New York Knicks: 125