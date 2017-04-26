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Spor

Spurs seride öne geçti

Batı Konferansı play-off çeyrek final serisinde San Antonio Spurs, evinde Memphis Grizzlies'i 116-103 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti

26 Nisan 2017 15:08

Evinde kazandığı iki maçın ardından Memphis deplasmanında serinin eşitlemesine engel olamayan San Antonio Spurs, 5. maçta hata yapmadı.

NBA Batı Konferansı play-off çeyrek final serisinde San Antonio Spurs, evinde Memphis Grizzlies'i 116-103 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.

Spurs'te Kawhi Leonard 28 sayı, 6 asist üretti. Patty Mills 20 sayıyla play-off kariyer rekorunu kırdı.

Grizzlies cephesinde Mike Conley 26 sayı, 6 asist, 4 top çalma ve Marc Gasol 17 sayı, 7 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

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