Spurs seride öne geçti

Evinde kazandığı iki maçın ardından Memphis deplasmanında serinin eşitlemesine engel olamayan San Antonio Spurs, 5. maçta hata yapmadı.
NBA Batı Konferansı play-off çeyrek final serisinde San Antonio Spurs, evinde Memphis Grizzlies'i 116-103 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.
Spurs'te Kawhi Leonard 28 sayı, 6 asist üretti. Patty Mills 20 sayıyla play-off kariyer rekorunu kırdı.
Grizzlies cephesinde Mike Conley 26 sayı, 6 asist, 4 top çalma ve Marc Gasol 17 sayı, 7 asist, 5 ribauntla mücadele etti.