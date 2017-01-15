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Spor

Spurs, Meksika'da yıkıldı

NBA'e 7 maçla devam edilecek

15 Ocak 2017 17:06

Mexico City'de oynanan maçta Phoenix Suns, San Antonio Spurs'u 108-105 mağlup etti.

Zirve mücadelesi veren San Antonio Spurs ile ligin alt sıralarındaki Phoenix Suns, NBA Global Games kapsamında Meksika'da karşılaştı. Suns, Devin Booker'ın 39 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği maçtan 108-105 galip ayrıldı.

Sezonun 13. galibiyetini alan Suns'ta Eric Bledsoe 17 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, T.J. Warren ise 12 sayılık katkıda bulundu.

38 sayıyla kariyer rekorunu kıran Spurs'un all-star oyuncusu Kawhi Leonard, art arda 3. kez 30 sayı barajını aştı. Emanuel Ginobili 16, Tony Parker 14 ve Lamarcus Aldridge 13 sayı kaydetti.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 113-97


Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 107-99


Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 108-105


Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 109-93


Utah Jazz-Orlando Magic: 114-107

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