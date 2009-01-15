Spurs Lakers'ı yıktı!..



San Antonio Spurs, geçtiğimiz yıl konferans finalinde elendiği Los Angeles Lakers'tan rövanşı bu sezonki ilk buluşmada aldı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Spurs, galibiyete bitime 10 saniye kala ulaştı.



NBA'e oynanan 11 maçla devam edilirken, gecenin nefesleri kesen maçı AT&T Center'da oynandı.



Batı Konferansı'nın iki zirve adayını karşı karşıya getiren maçta, San Antonio Spurs evinde Los Angeles Lakers'ı 112-111 mağlup etmeyi bildi. Son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısını 63-61 önde geçen Spurs, galibiyete bitime 10 saniye kala ulaştı.



Konuk ekip 12 saniye kala Kobe Bryant'ın üçlüğüyle 111-109 öne geçerken, ev sahibi ekip adına son topu kullanan Roger Mason, 2 saniye sonra basket-faulle önce skoru eşitledi ve Derek Fisher'ın fauluyle kazandığı serbest atışı da sayıya çevirerek 10 saniye kala takımını 112-11 öne geçirdi. Son topu kullanan Lakers, Trevor Ariza'nın top kaybıyla sahadan yenik ayrılmak zorunda kaldı.



Son 12 maçın 10'unu kazanan iki takımın kapışmasından galip ayrılan Spurs'te Arjantinli yıldız Manu Ginobili 27 sayı-3 ribaunt-2 asist-3 top çalma ile başrolü oynarken, 20 sayı-10 ribaunt ve 8 asistle Tim Duncan ve 20 sayı-3 assitle Tony Parker yardımcı oldular.



Geçtiğimiz yıl konferans finalinde 5 maçta geçtiği rakibine bu kez boyun eğen Los Angeles Lakers'ta ise Kobe Bryant 29 sayı-10 asist-7 ribaunt, Pau Gasol de 21 sayı-5 ribauntla oynadılar.



MEMO SUSTU, JAZZ BİTTİ!



Ligin zayıf ekiplerinden Oklahoma City'ye konuk olan Utah Jazz , ribauntlardaki üstünlüğü rakibine kaptırınca sahadan da 114-93 mağlup ayrıldı.



Jazz'ın 26 ribaunduna topladığı 48 ribauntla karşılık veren Thunder'da Jeff Green 23 sayı-8 ribaunt, Russel Westbrook 22 sayı-7 asist ve Kevin Durant de 21 sayı-9 ribauntla oynadı. Ayrıca Rusya'dan NBA'e döndükten sonra 5. maçına çıkan Nenad Krstiç de 14 sayı-11 ribauntla ‘double-double’ yaptı.



5 oyuncunun çift haneli sayıya ulaştığı Utah'ta ise son maçında rakip potalara 43 sayı bırakarak kariyer rekoru kıran Mehmet Okur, bu defa 9 sayı-9 ribauntta kaldı.



