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Spor

Spurs başladı, Golden State Warriors bitirdi

Maçı uzun süre önde götüren Spurs, maçı bırakmayan Warriors’a 20 sayı farkla mağlup oldu

03 Kasım 2017 15:15

NBA son şampiyon Golden State Warriors, yıldız oyuncuları Kawhi Leonard ve Tony Parker'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği San Antonio Spurs karşısında ilk çeyreği 33-24 geride kapatmasına rağmen sonraki bölümlerde toparlanarak mücadeleden 112-92 galip ayrıldı.

Sezonun 6. galibiyetini elde eden Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Kevin Durant 24 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 21 sayı ve 8 ribaunt, Draymond Green ise 16 sayı ve 7 asistle takımına katkı sağladı.

8 maçta sayısı 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alan  Spurs'te LaMarcus Aldridge 24 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparken, Kyle Anderson ise 16 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı.

 

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