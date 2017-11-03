Spurs başladı, Golden State Warriors bitirdi

NBA son şampiyon Golden State Warriors, yıldız oyuncuları Kawhi Leonard ve Tony Parker'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği San Antonio Spurs karşısında ilk çeyreği 33-24 geride kapatmasına rağmen sonraki bölümlerde toparlanarak mücadeleden 112-92 galip ayrıldı.

Sezonun 6. galibiyetini elde eden Warriors'ta Klay Thompson 27 sayı, Kevin Durant 24 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 21 sayı ve 8 ribaunt, Draymond Green ise 16 sayı ve 7 asistle takımına katkı sağladı.

8 maçta sayısı 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Spurs'te LaMarcus Aldridge 24 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparken, Kyle Anderson ise 16 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı.