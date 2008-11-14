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Ekonomi

S&P:Türkiye'nin notu negatif

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin dış borç kredi görünümünü durağandan negatife çevirdi.

14 Kasım 2008 02:00

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin dış borç kredi görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, görünümün negatife çevrilmesinin dış finansman koşullarında yaşanan bozulmaya bağlı olduğu ifade edildi.
S&P, açıklamasında bankaların ve özel sektörün içinde bulunduğu borçlanma koşullarının da görünüm değişikliğinde etkili olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, özel sektörün döviz borçlanmalarının finansmanında yaşanabilecek bir sıkıntı halinde hükümetin destekleme yönünde adım atabileceği belirtildi. Ancak bunun gerçekleşmesi halinde hükümetin kredibilitesini azaltabileceği ve özellikle gelirler tarafında bütçe dengelerini bozabileceği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dış finansman maliyetinin yüksekliği, Türk özel sektörünün borçlanma ihtiyacının bir bölümünü iç piyasadan karşılaması olasılığını doğurabilir. Bu durumda kurlar üzerinde bir baskı oluşma ihtimali artacaktır. Şirketlerin kendi pozisyonlarını bu koşullara göre ayarlayabilmesi için uygulayacakları stratejiler de büyüme konusunda sıkıntıya neden olabilir."
Ayrıca, büyüme konusundaki performansın, özel sektörün borç çevirme oranıyla doğrudan bağlantılı olacağının da altı çizildi.
S&P açıklamasında cari açığın 2009 sonunda bu yılın altında kalacağı öngörüldü.

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