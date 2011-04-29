-SPREY BOYAYLA YAZIYA ''SEÇİM'' DAVASI ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Ankara Çankaya'da, 12 Eylül 2010'daki halk oylaması öncesinde otobüs durağı ve bilboardlara sprey boyayla, ''Üniversite Hayır Diyor Kollektif Net'' yazdığı ileri sürülen 4 kişi hakkında, ''Seçim kanununa muhalefet ettikleri'' gerekçesiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polisin, ihbar üzerine 26 Ağustos 2010'da yaptığı araştırmada, Çankaya İşçi Blokları 1516. Sokak üzerinde bulunan otobüs durağı ve bilboardlarda referandumla ilgili propaganda yazısı yazıldığını belirlediği ifade edildi. Yüksek Seçim Kurulunun 29 Mayıs 2010 tarihli 347 sayılı seçim bildirisi gereği, ilçe seçim kurullarının belirlediği yerler dışında propaganda amaçlı ilan, afiş, pankart asılamayacağı, bu amaçla yazı yazılamayacağına yer verilen iddianamede, ''Otobüs durağı ve bilboardlara sprey boyayla yazılan 'Üniversite Hayır Diyor Kollektif Net' yazı içeriğinin 12 Eylül 2010'da yapılan Anayasa referandumuna yönelik propaganda niteliğinde değerlendirildiği'' kaydedildi. İddianamede, sanıkların, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 60, 61. ve 151/2. maddeleri uyarınca, 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Dava, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinde görülecek.