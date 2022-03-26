Spotify, 'yalan haber yasası' nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı

T24 Dış Haberler

Spotify, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yasalaşan 'sahte haber' düzenlemesi nedeniyle Rusya'dan çekilme kararı aldı.

Müzik streaming servisi, yeni düzenlemeyle birlikte hem çalışanları hem de dinleyicileri için güvenlik endişeleri oluştuğunu ve bu sebeple ücretsiz hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Spotify, Mart ayında Rusya'daki ofisini kapamış ancak "ülkeye bağımsız haber sağlayabilmek için" ülkedeki servislerini açık tutma kararı almıştı.

Spotify'ın açıklamasında yeni düzenlemenin bilgiye erişimi daha da kısıtladığı ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırdığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü 'sahte haber' tasarısını imzalayarak yasalaştırdığı belirtildi. Yasa kapsamında yetkililerin yurt dışında yaptıkları hakkında 'yalan haber' yayanlar 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Birçok kişi bu yasanın muhalif gazetecileri ve Moskova'yı eleştirenleri tutuklamak için kullanılacağını düşünüyor.