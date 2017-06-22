Spotify ile Facebook müzik paylaşımı için anlaştı

Spotify, Facebook Messenger üzerineden Spotify grup çalma listeleri oluşturabilecek. Bu çalma listeleri de kullanıcılar silmediği sürece kullanılacak.

Shiftdelete'de yer alan habere göre; yeni özelliğin çalışma prensibi de oldukça basit. Facebook Messenger ile bir grup konuşması başlattığınızda, üst kısımda bulunan "+" simgesine tıklayarak Spotify'ı seçmeniz ve "Yeni çalma listesi oluştur" seçeneğine dokunmanız yeterli.

Bu andan itibaren siz ve o grup konuşması içerisinde bulunan arkadaşlarınız bu listeye erişebilecek ve listenin alt kısmında bulunan "Şarkı Ekle" simgesine tıklayarak istedikleri şarkıları listeye ekleyebilecek.

Spotify üyesi değilken bile çalma listesi oluşturulabilecek. Yani listeyi siz oluşturduktan sonra arkadaşlarınız Spotify üzerinde bulunabilmesi koşuluyla istedikleri şarkıları ekleyip çıkarabilecekler.