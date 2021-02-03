Spotify, aktif üye sayısını ve kazancını açıkladı

Online müzik dinleme platformu olan Spotify, aylık 345 milyon aktif kullanıcısı olduğunu duyurdu. Ücretli abonelik sayıları 155 milyon olan Spotify’ın ücretsiz (reklamlı) aktif sayısı ise 200 milyondan fazla olduğu belirti

Spotify, 2020 yılının son çeyreği için mali durum raporunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, 2020'nin yılın son üç aylık periyodunda 25 milyon aktif abone daha kazanıldığı, böylelikle de Spotify'ın aktif kullanıcı sayısının 345 milyona ulaştığı belirtildi. Ayrıca Spotify'ın artık 155 milyon premium aboneye sahip olduğu belirtildi.

WebTekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre; Spotify tarafından yapılan açıklamalarda şirketin, premium kullanıcılar sayesinde, 2020 yılın son çeyreğinde 1 milyar 887 milyon Euro kazandığı belirtildi.

Platformun, podcast destekli reklamlardan sağladığı gelirse 281 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle şirketin geçtiğimiz çeyrekteki net kazancı, 2 milyar 168 milyon Euro olmuş oldu. Bu miktar, yıllık bazda yüzde 17 büyüme yaşandığını ortaya koyuyor.