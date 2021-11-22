Spotify, Adele'in isteğini kabul etti; yeni albümünü dinleyenler şarkıları karıştıramadı

Adele, yeni albümü 30'un yer aldığı Spotify müzik uygulamasını, kendi albümünün sırasının bozulmaması için 'karıştır' butonunu devre dışı bırakması konusunda ikna etti.

BBC'de yer alan habere göre, talebini kabul eden Spotify'a teşekkür eden Adele, Twitter'da "Sanatımız bir hikaye anlatıyor ve hikayelerimiz istediğimiz biçimde dinlenmeli. Dinlediğiniz için teşekkürler Spotify" yazdı.

Spotify, Adele'e "Senin için her şeyi yaparız" yanıtını verdikten sonra, şarkıları karıştıran butonun devre dışı olduğu özelliğin bütün şarkıcılar ve albümlerde geçerli olacağı güncellemeyi duyurdu.

Adele'in altı yıl sonra ilk albümü 30, geçen hafta çıktı