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Dünya

Spotify ABD'de borsaya kote olma başvurusu yaptı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – Dijital müzik ve video platformu Spotify, 1

04 Ocak 2018 14:29

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – Dijital müzik ve video platformu Spotify, 1.6 milyar dolarlık davanın ardından halka arz  gerçekleştirmeden borsaya kote olmak için başvuru yaptı.
CNBC’de yer alan habere göre geçen yıl 19 milyar dolar değer biçilen İsveç merkezli Spotify ABD\'de borsaya kote olmak için regülatörlere başvuruda bulundu. Şirketin hisselerinin 2018’in ilk yarısında borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. 
Spotify bu halka açılmayı, sermaye artırarak halka arz yerine doğrudan borsaya kote olarak yapmak istiyor. 
Spotify, Wixen Music Publishing tarafından kendisine karşı açılan 1.6 milyar dolarlık dava ile mücadele ediyor. Spotify aleyhine 29 Aralık\'ta yapılan dava başvurusunda, online müzik servisinin, yayın süresinin yaklaşık yüzde 21’i kadarı için, söz yazarı telif ücretlerini yayın şirketine ödemediği savunuluyor.

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