Sporun kalbi Türkiye'de atacak

UEFA Kupası'nda 2008-2009 sezonu final maçının İstanbul'da yapılacak olması nedeniyle spor kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Türkiye, diğer spor branşlarında da birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.





Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Mayıs tarihinde oynanacak UEFA Kupası finalinin heyecanını yaşayan Türkiye, diğer taraftan da 2012 yılına kadar düzenleme hakkını elde ettiği organizasyonların hazırlıklarını sürdürüyor.



Son olarak İzmir'de pazar günü tamamlanan Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın ardından, Türkiye, yıl sonuna kadar Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 37. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Kurul Toplantısı, Dünya Bayanlar Petank Şampiyonası, Dünya Gençler Judo Şampiyonası ve Dünya Genç Bayanlar Güreş Şampiyonası organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.



Türkiye, 2009 yılında da yine birçok önemli organizasyonun heyecanını yaşayacak. Bunlar arasında gelecek hafta başlayacak Dünya Gençler ve Yıldızlar Okçuluk Şampiyonası, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Voleybol Avrupa Erkekler Şampiyonası, Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Spor Oyunları, Avrupa Kulüpler Salon Hokeyi Şampiyonası, Dünya Eskrim Büyükler Şampiyonası, Dünya Okullar Arası Futbol ve Basketbol Şampiyonaları yer alıyor.



Dünya Basketbol Şampiyonası heyecanı



Uzun süren çalışmaların ardından 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Finalleri'nin Türkiye'de düzenlenecek olması da ülke genelinde büyük bir heyecana yol açtı.



Öte yandan (A) Milli Basketbol Takımı'nın 2009 Avrupa Şampiyonası elemelerinde grup maçlarını namağlup lider tamamlayarak finallerine katılmayı garantilemesi, bu heyecanın artmasına sebep oldu.



2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Finalleri hazırlıklarına devam eden Türkiye, aynı sene içinde Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nı, Avrupa Judo Şampiyonası'nı, Avrupa Dart Şampiyonası'nı ve Avrupa Büyükler Salon Hokeyi Şampiyonası'nı da düzenleyecek.



2011 yılında Avrupa Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapacak olan Türkiye, yine aynı sene içinde bir diğer büyük organizasyon olan Üniversitelerarası Kış Oyunları'nı da gerçekleştirecek. 2011-2013 yılları arasında Tenis WTA Master Cup'ı düzenleyecek Türkiye, 2012 yılında yapılacak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ile Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası hazırlıklarını da sürdürüyor.

