Sporun geleceği Sportup 2018'de konuşulacak

İSTANBUL, (DHA)- SPORU ileriye taşıyacak, ufuk açıcı fikirler, projeler ve girişimlerin buluştuğu Sportup Konferansı, ikinci yılında 23 Mayıs Çarşamba günü Nişantaşı Üniversitesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Üniversitenin Maslak 1453 NeoTech Kampüs’ünde, yerli ve yabancı konuk ve konuşmacıların katılacağı etkinliğin bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da katkılarıyla daha geniş bir etkiye ulaşması amaçlanıyor. Konferansta, sporda yaşanan dijital dönüşümü takip etmeyi ve bu alandaki iş fırsatlarını aktif kullanmayı amaçlayan girişimciler, yatırımcılar, marka yöneticileri, sporcular, kulüp ve federasyon temsilcileri de yer alacak. Katılımcılar gün boyunca Türkiye ve Avrupa\'dan uzman konuşmacılar ile spor, pazarlama ve startup dünyası bir araya gelerek bu alandaki iş ve proje fırsatlarını tartışacak. Etkinlikte ele alınacak bazı başlıklar ise şöyle; \"Avrupa Spor İnovasyon Ve Startup Ekosistemi\", \"Spor ve Medyada Dijital Spor İletişimi\", \"Sporda Veri Kullanımı Ve Analizi\", \"Spor Startuplarının Yatırımcı Sunumları\".

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